25日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、中日のリリーフ陣について言及した。中日は同日のDeNA戦、3−1で勝利し2カード連続勝ち越しを決めた。光ったのはリリーフ陣の踏ん張り。3−1の5回途中から齋藤綱記、藤嶋健人、橋本侑樹、吉田聖弥、松山晋也が無失点リレーで逃げ切った。笘篠氏は「これだけ抑えているピッチャーがいる。一番後ろに松山がいるわけでしょう。前半よりはここ