25日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、中日−DeNA戦で2回に失点したDeNAの守備について言及した。DeNAは0−1の2回無死満塁で土田龍空のセカンドゴロを牧秀悟が捕球し、ホームに送球するもこれがワンバウンドとなり、捕手の戸柱恭孝が捕球できず。三塁走者のサノーの生還を許してしまった。この守備に齊藤氏は「うまくセカンドゴロに打ち取ったんですけど、牧の送球がね。戸柱が