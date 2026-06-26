JR函館線で軌道回路の不具合が発生し、特急列車など11本が運休しました。6月25日午後5時すぎ、JR函館線の岩見沢～光珠内間で軌道回路の不具合が発生し、岩見沢―滝川間の上下線で一時運転見合わせとなりました。JR北海道によりますと保線作業員などが点検を行い、およそ2時間半後に運転を再開しましたが、特急カムイなど4本を含むあわせて11本が運休したほか、一部列車に遅れが生じたということです。JR北海道が不具合