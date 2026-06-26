気象台は、26日午前6時43分に、レベル３大雨警報を吉野川市に発表しました。北部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■吉野川市●レベル３大雨警報【発表】■阿波市●レベル２大雨注意報■美馬市脇・美馬・穴吹●レベル２大雨注意報【発表】■三好市●レベル２大雨注意報■那賀町●レベル２大雨注意報■つるぎ町半田・貞光●レベル２大雨注意報【発表】■東みよし町●レベル２大雨注意報