26日午前6時40分現在、淀川水系寝屋川流域に「レベル４氾濫危険警報」 が発表されています。淀川水系寝屋川流域は、氾濫に厳重な警戒が必要です。氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。◆浸水が予想される地域〇大阪府大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市「レベル４」は危険な場所からの避難が必要な状況で、気象庁は「速やかに適切な避難行動をとってほしい」としていま