気象台は、26日午前6時39分に、レベル４土砂災害危険警報を大和郡山市、三郷町、斑鳩町に発表しました。北部では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■奈良市西部●レベル４土砂災害危険警報■奈良市東部●レベル４土砂災害危険警報■大和郡山市●レベル４土砂災害危険警報【発表】■天理市●レベル２土砂災害注意報■橿原市●レベル２土砂災害注意報■桜井市●レベル２土砂災害注意報■五條市北部●