グラビア界の第一線を走り続ける沢口愛華が、25日発売の『週刊少年チャンピオン』30号の表紙＆巻頭グラビアに登場した。約1年ぶりとなる同誌登場で、変わらぬ美ボディと大人の魅力を披露している。【写真】撮影の模様…オフショットを公開した沢口愛華15歳でグラビアデビューして以来、数々の誌面を彩ってきた沢口。今回のグラビアでは、爽やかなブルーのチューブトップ姿から、大人びたワンピース水着姿まで幅広い表情を見せ