◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２５日＝後藤亮太】日本代表は２５日（日本時間２６日）、１次リーグ第３戦でスウェーデンと戦う。初戦は強豪オランダと２―２の引き分け、第２戦はチュニジアに４―０で完勝。Ｆ組２位の日本は引き分け以上で２位以内が確定する。スウェーデン戦の先発が発表され、第２戦から３人を変更。瀬古歩夢、菅原由勢