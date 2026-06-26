ダブル台風のあとも注意 新たな台風のたまご＝熱帯低気圧が発生する予想 台風7号、台風8号の「ダブル台風」となっていますが、気象庁の6月27日（土）のアジア太平洋域予想天気図で、新たな熱帯低気圧を示す記号「TD」が現れました。 「TD」とは「TROPICAL DEPRESSION」の略で、日本語では「熱帯低気圧」となります。TDは、最大風速17.2ｍ未満で、発達して最大風速が17.2ｍ以上になれば「台風」になります。 のひとつでは、7