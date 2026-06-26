仮想通貨「サナエトークン」や中傷動画を巡り、国会では野党から高市早苗首相への追及が激しくなっている。【写真を見る】「私は寝てないんだ――」と、思わず口にしてしまった一言で大ダメージを引き起こしてしまった人物とはこれに対する22日の首相の答弁がまた事実関係とは別の物議を醸している。公設第一秘書に関する質問を受けた際に、首相が次のような主旨のことを述べたのだ。・週刊誌報道に基づく野党質問への対応のた