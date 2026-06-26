停滞する梅雨前線の影響で、台風の接近前からすでに九州などでは記録的な大雨となっていて、熊本・阿蘇市では1時間で55.5mmの非常に激しい雨が降っています。一方、沖縄に接近している台風7号は速度を上げて、26日夜に奄美付近を通過し、27日には九州から関東の太平洋側に直撃する見込みです。また、台風8号も27日に関東に接近するおそれがあり、関東から東海で大雨となるおそれがあります。27日朝までの多いところで、近畿や東海