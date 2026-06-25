三起商行が運営する「ミキハウス（MIKI HOUSE）」が、日本橋郄島屋S.C.本館で「ミキハウス ゴールドレーベル」のポップアップストアをオープンしている。期間は6月30日まで。【画像をもっと見る】同レーベルは、希少な素材と職人の卓越した技術を活かしたミキハウスの最高級ライン。今回のポップアップでは、希少な海島綿を使用した「海島綿吊り編みシリーズ」の秋冬新作を先行発売するほか、ベビーカシミヤ、シルクレー