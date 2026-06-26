梅雨前線の影響で、広島県内では25日夜から断続的に雨が強まり、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、東広島市、大崎上島町、7の市と町に、レベル4 土砂災害危険警報が発表されています。土砂災害に厳重な警戒が必要です。県内では、26日も未明から昼前にかけて局地的に激しい雨が降る見込みで、午後6時までの24時間に降る雨の量は、多いところで120ミリの予想です。気象台は、低い土地の浸水や河川の増水に警戒するよう呼びか