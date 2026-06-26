気象台は、26日午前6時28分に、レベル３大雨警報を甲賀市に発表しました。北部では、低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■大津市南部●レベル３大雨警報■大津市北部●レベル４大雨危険警報■彦根市●レベル４大雨危険警報■長浜市●レベル３大雨警報■近江八幡市●レベル２大雨注意報■草津市●レベル３大雨警報■守山市●レベル２大雨注意報■栗東市●レベル２大雨注意報■甲賀市●レ