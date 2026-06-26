気象台は、26日午前6時26分に、レベル４大雨危険警報を木津川市、和束町、精華町に発表しました。南部では、低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■京都市●レベル３大雨警報■宇治市●レベル３大雨警報■亀岡市●レベル３大雨警報■城陽市●レベル３大雨警報■向日市●レベル３大雨警報■長岡京市●レベル３大雨警報■八幡市●レベル２大雨注意報■京田辺市●レベル３大雨警報■木津川市