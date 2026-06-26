プロ野球セ・リーグは25日、6位中日と4位DeNAによる1試合が行われました。この日は初回から中日が先制。先頭・岡林勇希選手が二塁打を放つと、3番・村松開人選手の犠牲フライで1点を先取します。さらに2回には死球と連打で無死満塁の好機。ここから相手のエラーや犠牲フライで2点を追加しました。援護を受けた中日の先発・中西聖輝投手は、5回に満塁のピンチを招き、勝又温史選手の犠牲フライで1点を献上。それでもその後のピンチ