この週末、ダブル台風の動きが注目されます。現在、台風7号は沖縄本島に直撃しています。那覇市から中継でお伝えします。台風7号は、久米島の北にあって、1時間におよそ20キロの速さで北北東へ進んでいます。台風の接近に伴い、渡嘉敷島で最大瞬間風速30.6メートルを観測しました。那覇空港を発着する空の便はきのうから欠航が相次ぎ、きょうも航空各社あわせて137便の欠航が決まっています。また路線バス、モノレールも始発から運