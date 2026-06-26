26日午前6時現在、沖縄本島に最接近している台風7号はこの後、速度を上げて本州付近へ北上する見込みです。27日には台風8号とともに「ダブル台風」で関東に直撃するおそれがあり、大雨や暴風に厳重な警戒が必要です。沖縄・那覇市から沖縄テレビ・山内駿記者が中継でお伝えします。台風7号は現在最も接近しているとみられ、この時間の外はうす暗いですが、横から打ち付けるような雨が断続的に降り続いています。この台風により、渡