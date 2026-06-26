アイドルグループ「Sugar♡Holic」の町田つむぎが26日までにXを更新。父親が自身のネットニュースを見たことを報告し、「終わりました」とコメントした。【写真】身長170cm・ウエスト40cm台アイドル、抜群プロポーションに衝撃水着姿も（8枚）2025年11月に結成された「Sugar♡Holic」のメンバーとして活躍している町田。担当カラーは紫でプロフィールによると身長は170cm。今年1月、ウエスト40cm台であることを公