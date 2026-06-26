新刊『部下としてのAI世界一流エンジニアの進化術』が話題を呼ぶ、米マイクロソフト現役エンジニアの牛尾剛さん。AI開発の最前線で働く現場の知見から、最新の研究成果も踏まえ、もっとも効率のよいAIの動かし方を伝える。【写真】この記事の写真を見る（3枚）（※本稿は、前掲書から一部抜粋したものです）◆◆◆シアトル在住の牛尾剛氏最新の手法「ハーネスエンジニアリング」本書のLLM（大規模言語モデル）アプリケーショ