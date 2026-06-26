「ご当地体操」をご存知だろうか。全国の自治体が住民の健康のため、その土地ならではの文化や名産などを活かして考案したお手軽体操。なんとその数は800近くに上るという。一体どのようなものなのか。「体操のお兄さん」として親しまれ、数々のご当地体操を考案している佐藤弘道さん、 順天堂大学名誉教授で、2018年に行われた「全国ご当地体操実態調査」で委員長も務めた武井正子さん、東京・九段坂病院の理学療法士で千代