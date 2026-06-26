気象庁＝東京都港区停滞する梅雨前線や低気圧の影響で、26日は西―東日本にかけて大雨となった。日本の南海上にある台風7号は暴風域を伴って南西諸島に接近し、27日にかけて九州から関東に近づく恐れがある。8号は27日に東日本の太平洋側に接近して上陸する可能性もあり、二つの台風はその後、日本の東で温帯低気圧に変わる見込み。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に警戒を呼びかけた。気象庁によると、南西諸島