『あの頃、君を追いかけた』（2011年）や『赤い糸 輪廻のひみつ』（2021年）で知られるギデンズ・コー監督の最新作は、台湾映画としては異例の巨額を投じたアクション大作。エンターテインメントとしての魅力とその深みに、作品紹介と監督自身へのインタビューで迫る。【画像】台湾映画史上空前の巨額製作費をかけた『ギデンズ・コーの功夫』の場面写真をすべて見るギデンズ・コー監督◆◆◆『赤い糸 輪廻のひみつ』主演＆監督チー