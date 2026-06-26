プロ野球パ・リーグは25日、2試合が行われました。首位西武は楽天に3連敗となりました。西武の打線は楽天の先発・前田健太投手に7回3安打に抑えられると、中継ぎ陣からも得点が挙げられず。西武・先発の武内夏暉投手が8回2失点の完投も、完封で敗れました。ソフトバンクは2点ビハインドの3回、近藤健介選手のソロホームランで1点を返すと5回には近藤選手が今度はタイムリーを放ち同点としました。6回には2アウト2塁3塁で庄子雄大選