アメリカのトランプ大統領が署名した郵便投票の規則を厳格化する大統領令について、連邦地方裁判所は違憲と判断し、差し止めを命じました。この大統領令はトランプ大統領が3月に署名したもので、連邦政府が投票資格のある人の名簿を作り、その名簿に記載された人にのみ郵便投票用紙を送るよう郵政公社に指示する内容です。これに対し、23の州と首都ワシントンなどが憲法違反だとして連邦地裁に提訴していました。マサチューセッツ