和洋中のバラエティー豊かな食べ放題が楽しめる「ニラックスブッフェ」は6月18日〜 7月8日の期間、「バニラ・ストロベリー」のハーゲンダッツ アイスクリームが「時間無制限」の食べ放題で堪能できる至福のコース「ハーゲンダッツ 満喫コース」を提供しています。ニラックスHP：https://www.nilax.jp/■世代を超えて楽しめる！豊富な食べ放題メニュー色鮮やかな「サラダ」や「デリ」や、カラッとジューシーな「から揚げ」。定番