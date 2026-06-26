北海道・釧路警察署は2026年6月25日、住所不定・無職の男（59）を建造物侵入や窃盗の疑いで逮捕しました。男は5月25日、午前2時20分から午前2時34分ころまでの間に釧路市昭和南3丁目にあるピザ店に侵入し、現金約42万円とポーチ1個（時価300円相当）を盗んだ疑いが持たれています。5月25日午後3時すぎ、被害店舗のエリアマネージャーが「店の売上金が盗まれた」と警察に通報。防犯カメラには犯人が乗っていたと