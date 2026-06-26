サッカー日本代表のサポーターによる試合後に行われるゴミ拾いの行為が、ワールドカップのたびに脚光を浴びている。日本人の、規則や礼儀、節度を重んじる行動は、世界のメディアで取り上げられるほどだ。【写真】“見せかけ行為”の声も…度々話題になるサポーターのゴミ拾いサポーターのゴミ拾いに世界が称賛「日本時間6月15日、森保ジャパンが2対2で引き分けとなったオランダ戦は、2度リードされる苦しい展開でしたが、その都