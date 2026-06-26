急な坂道、必死に自転車をこいでも全然前に進んでくれない。【体験談】転倒した女性を見つけた男子高校生3人組がやって来て…今、思い出すとゾッとする出来事そんなとき「神技」と思えるような出来事が。東京都在住の70代女性（投稿時）・Yさんの実体験。＜Yさんからのおたより＞娘の連れ合いが病気で亡くなり、孫の生活中心の日々がはじまりました。保育園や小学校学童の終わる時間に合わせて自転車で迎えに行き、娘の帰宅時間に