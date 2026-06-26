“貝殻ビキニ”で一世を風靡した俳優の武田久美子（57）が、現在発売中の『FRIDAY』表紙＆巻頭10Pに登場している。【写真】思わずドキリとするショットを連発した武田久美子永久保存必至のプレミアMINI ブック付き。撮影の舞台は石垣島。南国の絶景を背景に、ハイレグ水着や手ブラショットなど、惜しみなく抜群のプロポーションを披露している。9月9日には23年ぶりとなる写真集の発売が決定し、注目度が高まっている。アラ還