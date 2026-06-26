台風7号と8号の接近を前に、東海地方は26日朝、すでに激しい雨となっていて交通機関にも影響が出ています。気象台によりますと、台風7号は暴風域を伴い、27日午後、東海地方に最も接近する見込みです。東海地方は台風接近前から大気の状態が非常に不安定で、26日は愛知と三重は夕方以降、岐阜は1日を通して雷を伴う激しい雨の見込みで、さらに27日は非常に激しい雨が降ると見られています。27日午前6時までの予想降水量は