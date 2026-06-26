女優の本田望結がレイヤーの入ったヘアスタイルを披露した。２６日までに自身のＳＮＳを更新した本田は、インスタグラムに「レイヤーかわいいでしょ」とつづると、顔周りにレイヤーが入ったヘアスタイルでポーズを取る様子などを披露した。この投稿にファンからは「レイヤーもかわいいけど、、そもそも望結ちゃんが可愛すぎますから！！」「めちゃくちゃ可愛い過ぎ」「見惚れてスマホに穴が空きそう」「似合ってるし美人だ〜