イギリス王室は25日、国王の納税額を初めて公表しました。王室によりますと、チャールズ国王が即位した2022年9月以降の納付すべき税額は3000万ポンド、日本円で64億円を超えるということです。君主個人の税額が公表されるのは初めてで、王室は透明性を高める取り組みの一環だとしています。また、ウィリアム皇太子は現在の立場になって以降2000万ポンド、日本円で43億円以上を納税したということです。イギリス王室をめぐっては、