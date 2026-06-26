不審火の可能性もあるとみて捜査しています。札幌市内の共同住宅の駐輪場で自転車のサドルなどが燃える火事がありました。火事があったのは、札幌市中央区北10条西15丁目にある共同住宅の駐輪場です。6月25日午後10時半まえ、住人から「1階の駐輪場にある自転車から煙が出ている」と消防に通報がありました。警察や消防によりますと、火はすぐに消し止められましたが、駐輪場にとめてあった自転車1台のサドルなどが燃えたというこ