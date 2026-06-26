消費税の減税をめぐり、政府は来年4月から2年間、飲食料品の税率を1％に引き下げる案を検討しています。この案を受け、飲食店のなかには「テイクアウト」を強化する動きも出てきています。その理由とは。■消費者にとって“節約”でも…飲食店は“利益減”も鉄板でジューシーに焼かれたあっつあつのステーキ。ひと口食べたらビールを流し込んで…「幸せです」「ふわふわでやわらかくて肉肉しい」9種類のクラフトビールが堪能できる