大雨に伴うJR九州の運行状況です。 ●鹿児島線（上下線）鳥栖～荒尾間：本数を減らして運行荒尾～八代間：始発列車から運行を取り止め ●三角線（上下線）宇土～三角間：始発列車から運行を取り止め ●豊肥線（上下線）熊本～中判田間：始発列車から運行を取り止め中判田～大分間：本数を減らして運行※特急列車の運休九州横断特急全列車全区間運休あそぼーい！全列車全