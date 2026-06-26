名古屋鉄道は25日、名古屋駅前の再開発計画の見直しなどを受け、高崎社長ら役員4人が報酬を一部返上することを明らかにしました。名鉄によりますと、高崎裕樹社長と安藤隆司会長が役員報酬の30%を1か月分、再開発計画の現場指揮を行う役員2人は20%を1か月分それぞれ返上します。名鉄の名古屋駅前の再開発計画をめぐっては、人件費高騰などでスケジュールが未定となっていますが、今年度中にも計画の方向性を示すとして