単独制作ではないNHKは22日から世界最大の有料動画配信サービス・Netflixを通じ、旧作ドラマ6作品の国内外配信を始めた。今年度中に過去の計19作品を190以上の国・地域で配信する。これには物議を醸しそうな点が2つある。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真を見る】ヌーディーなドレスを身にまとった元「NHKのエース」アナNHKの井上樹彦会長（68）はNetflixを通じて旧作ドラマを配信する理由をこう