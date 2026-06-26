ライトノベルなどの挿絵を描いてきた人気イラストレーターH氏のもとに、今年3月、海外からメールが届いた。【写真】海外のファンも大量に押し寄せるアニメの聖地「池袋」の今「あなたが描いた絵は素晴らしい」「色紙を30枚描いてくれないか。あなたが関わった作品のキャラクターでいい」「契約金を支払うので、これからは当社とだけ仕事をしてほしい」メールの送り主は中国人の画商であり、「航空券を送るから、うちの事務所ま