米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26） 米2年債 4.125（-0.021） 米10年債4.390（-0.002） 米30年債4.858（+0.019） 期待インフレ率2.207（+0.021） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは横ばい。取引開始前に５月のＰＣＥ価格指数が発表になったが、高インフレを示す内容ではあったものの、警戒したほどではなかったとの印象が広がっていた。短期金融市場でも利上