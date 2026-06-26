NY原油先物8月限（WTI）（終値） 1バレル＝71.92（+1.58+2.25%） ホルムズ海峡を通過する貨物船が攻撃を受けたことが買い手掛かり。オマーン付近の南側ルートを航行するシンガポール船籍の貨物船をイランが攻撃したとみられている。この事態を受けて、国際海事機関（ＩＭＯ）は、ホルムズ海峡を通過する船舶や船員を誘導するプログラムを一時停止した。イランのペルシャ湾海峡庁（ＰＧＳＡ）は「ＰＧＳ