かつて600校近くあった短期大学が急減し、今やその数は300を下回る。さらに2025〜27年度での募集停止を決めた短大は50にも及ぶなど、その勢いは加速しているのが現状だ。果たしてこれは、“時代のせい”と切り捨てていい問題なのか。「短大消滅」を前に、「見落とされている重大な影響がある」と指摘するのは日本私立短期大学協会の麻生隆史会長だ。地方の短大がなくなる意味少子化の影響で、「大学の募集停止」が話題になる機