26人の登録選手のうち、最年長の39歳で5回目のW杯を迎えたのが長友佑都である。吉田麻也や南野拓実らと共に、貴重な「メンター」としての役割も担うベテランは、陰に陽に若手メンバーを鼓舞しているという。＊＊＊【写真9枚】W杯で見せた「平愛梨」の38歳とは思えないユニフォーム姿夫・長友を応援する「祈るような表情」が印象的だ所属するFC東京では控えに回ることが増え、また招集されたW杯アジア最終予選でも全試合で