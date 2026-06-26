ソフトバンクの大津が8勝目を目指し、26日のロッテ戦に先発する。前回19日の日本ハム戦は7回7安打4失点で開幕から10試合続いていたクオリティースタート（6イニング以上、自責点3以下）が途絶えた。「前回は甘く入ったボールを打たれたのでしっかり修正していきたい。カード初戦をしっかり勝てるように、勝てるピッチングを心がけたい」と意気込みを口にした。