日本代表はこれまで、W杯第2戦の成績は1勝3敗3分と圧倒的に分が悪かった。前回のカタール大会でも、初戦でドイツに金星を挙げながら2戦目で格下のコスタリカに敗戦。そうした「苦手意識」払拭の立役者となったのは、6月21日（日本時間）のチュニジア戦で2得点したFW上田綺世（あやせ・27）＝フェイエノールト＝であった。＊＊＊【写真を見る】スタイル抜群！モデルとしても活躍する上田の妻・由布菜月W杯通算1000試合目と