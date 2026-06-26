女優の本田翼（33）が25日深夜に放送された日本テレビ系「プロは10秒で見抜く」（深夜0・09）に出演。自身が思う“うまいカメラマン”の特徴を明かした。番組のラストに「本田翼のいいカメラマンの見抜き方」として、本田が持論を展開した。本田は「結構雑誌の撮影とかで撮ってもらうんですけど、全然目を合わせない人がうまいです」と告白。この持論にMCのチョコレートプラネットの長田庄平と松尾駿は「えぇー!?」と驚いた