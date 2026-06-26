いずれも無償で請け負った週刊文春が展開を続けてきた「高市陣営による中傷動画問題」。衆院予算委員会での高市早苗首相の答弁や動画作成者のメディアへの取材対応が注目を集めた。高市官邸はどんな風に現状をとらえているのだろうか。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」これまでの経緯をざっと振り返っておこう。問題となっているのは、高市氏の公設第1秘書・木下剛志氏が起業