ソフトバンクの前田悠伍投手（20）が、6月30日からの首位・西武3連戦で先発する見込みとなった。30日の東京ドームで行われる同カード初戦は上沢が先発し、前田悠は翌7月1日の2戦目（みずほペイペイドーム）で先発するとみられる。3年目の左腕は前回21日の日本ハム戦で7回を5安打無失点に抑え、開幕5連勝を飾っている。26日のロッテ戦（ZOZOマリン）は7勝を挙げている大津がカード初戦で先発。天候が気になる状況ではあるが、