習近平の身辺警護6月5日、新華社通信は、中国共産党中央党校の卒業式に、校長として蔡奇氏（70）が出席したと報じた。チャイナセブンと呼ばれる最高指導部・党政治局常務委員の一人である。【写真を見る】“人相が悪い”と言われる「ポスト習近平」「中央党校は、共産党幹部として出世するためには一度は入学しなくてはいけない学校です。歴代校長には華国鋒や胡錦濤、現総書記の習近平が就いており、重要なポジションであること