2028年春に放送が始まるNHKの連続テレビ小説（朝ドラ）のヒロインが発表された。しかし、その一つ前に当たる27年秋スタートの作品は内容も含め未発表のまま。異例の事態の裏には何があるのか。＊＊＊【写真25枚】“生肌”かがやく「河合優実」妖艶ドレス姿石原さとみの美谷間に、山田杏奈の白い二の腕も“ふてほど”コンビ28年度前期のNHK朝ドラ「ほんのモキチ」は、歌人の斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルとし、“朝ドラ史